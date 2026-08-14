UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend höher

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'780 Punkten tendiert. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 403,14 USD an. Bei 398,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 325'437 UnitedHealth-Aktien.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 14,96 Prozent zulegen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 56,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,03 USD je Aktie ausschütten. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,72 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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