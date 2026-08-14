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14.08.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 401,16 USD.

UnitedHealth
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Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 401,16 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'817 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 402,50 USD. Bei 398,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 113'652 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 13,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,03 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 16.07.2026. Es stand ein EPS von 6,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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