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13.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend billiger
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 403,96 USD.
Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 403,96 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'301 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 400,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 408,00 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 129'742 Aktien.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,27 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,63 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,00 USD ausgeschüttet werden. Am 13.10.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.69 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 113.16 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.01.2027 veröffentlicht.
Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 20,60 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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