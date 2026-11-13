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13.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagnachmittag tiefer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 402,94 USD.
Die UnitedHealth-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 402,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'065 Punkten steht. Bei 402,41 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 408,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65'935 UnitedHealth-Aktien.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. 14,56 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 36,47 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,00 USD. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,59 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 112.69 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Experten taxieren den UnitedHealth-Gewinn für das Jahr 2026 auf 20,60 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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