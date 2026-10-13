UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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13.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth wird am Dienstagabend ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 378,11 USD.
Die UnitedHealth-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 378,11 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'695 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 372,85 USD. Bei 398,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'097'034 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Gewinne von 22,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q4 2026 wird am 20.01.2027 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,80 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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