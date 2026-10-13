UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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13.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag mit roter Tendenz
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 373,72 USD ab.
Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 373,72 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'890 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 372,85 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 398,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 614'957 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 23,52 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 31,50 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,06 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,74 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 20.01.2027 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,80 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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