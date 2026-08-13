UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag im Minusbereich

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 404,24 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'040 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 403,16 USD aus. Bei 405,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 75'610 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 36,67 Prozent wieder erreichen.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,03 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen