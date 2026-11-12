|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend in Grün
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 404,86 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 404,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'486 Punkten notiert. Bei 405,81 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 405,51 USD. Bisher wurden via New York 193'733 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,77 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 112.69 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,60 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
12.11.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend in Grün (finanzen.ch)
|
12.11.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Gute Stimmung in New York: Das macht der Dow Jones am Mittag (finanzen.ch)
|
11.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones zum Start schwächer (finanzen.ch)
|
10.11.26
|NYSE-Handel Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Handel: Dow Jones legt am Dienstagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
UnitedHealth am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich in Rot -- SMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt
Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben. Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs.