UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend in Grün

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,5 Prozent auf 404,86 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'486 Punkten notiert. Bei 405,81 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 405,51 USD. Bisher wurden via New York 193'733 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 14,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,77 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 112.69 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von -0,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,60 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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