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12.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagnachmittag im Minus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 402,35 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 402,35 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'398 Punkten realisiert. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 400,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 405,51 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 96'400 Stück gehandelt.
Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 12,84 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 57,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,00 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112.69 Mrd. USD – eine Minderung von -0,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 113.16 Mrd. USD eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 20,60 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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