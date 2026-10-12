UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Montagabend mit Einbussen

Um 20:26 Uhr rutschte die UnitedHealth-Aktie in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 376,50 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'820 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 373,78 USD. Bei 381,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via New York 440'454 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,61 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 32,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte UnitedHealth am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 13.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,80 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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