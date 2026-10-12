UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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12.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 378,43 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 378,43 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'878 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 375,62 USD aus. Bei 381,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 181'181 Stück gehandelt.
Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 21,98 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.03.2026 Kursverluste bis auf 256,00 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 32,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 112.03 Mrd. USD gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 13.10.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,80 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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