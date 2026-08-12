UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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12.08.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth legt am Abend zu
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 404,78 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 404,78 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'808 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 406,48 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 400,98 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 208'575 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,04 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 253,75 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 37,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,03 USD, nach 8,73 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 112.03 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.10.2026 erfolgen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 19,72 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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