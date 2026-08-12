UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 404,00 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'821 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die UnitedHealth-Aktie zog in der Spitze bis auf 406,00 USD an. Den New York-Handel startete das Papier bei 400,98 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84'086 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 14,26 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2025 auf bis zu 253,75 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 59,21 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,03 USD. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112.03 Mrd. USD – ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 09.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,72 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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