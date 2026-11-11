UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend schwächer

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 399,36 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'445 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die UnitedHealth-Aktie bei 396,91 USD. Bei 404,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 209'073 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,00 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 20,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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