UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag im Minus

Das Papier von UnitedHealth gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 398,75 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'087 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte UnitedHealth-Aktie bei 396,91 USD. Bei 404,39 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 103'258 UnitedHealth-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der UnitedHealth-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,80 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,00 USD belaufen. Am 13.10.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von -0,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 113.16 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 20.01.2027 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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