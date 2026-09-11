UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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11.09.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Verlusten
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 377,85 USD abwärts.
Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 377,85 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'609 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 376,73 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 390,42 USD. Zuletzt wechselten 434'042 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 461,62 USD. Dieser Kurs wurde am 17.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 22,17 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 256,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.03.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 32,25 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent gesteigert.
Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.10.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,76 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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