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11.09.2026 16:29:00

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth büsst am Nachmittag ein

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth büsst am Nachmittag ein

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Minus bei 384,81 USD.

UnitedHealth
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Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 384,81 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 382,68 USD. Bei 390,42 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 106'848 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,96 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 28.03.2026 gab der Anteilsschein bis auf 256,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 09.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,76 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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