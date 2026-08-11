UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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11.08.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 404,22 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 404,22 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'868 Punkten realisiert. Die UnitedHealth-Aktie gab in der Spitze bis auf 402,55 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 409,00 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 215'037 Aktien.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 14,20 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.08.2025 (252,15 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,62 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 8,73 USD an UnitedHealth-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 9,03 USD. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,74 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.10.2026 veröffentlicht.
Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,72 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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