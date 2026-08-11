UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagnachmittag billiger

Die UnitedHealth-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 403,48 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'044 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 403,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 409,00 USD. Zuletzt wurden via New York 66'538 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 14,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,15 USD am 12.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 37,51 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 USD aus. Am 16.07.2026 hat UnitedHealth in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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