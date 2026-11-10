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10.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Kursplus
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 403,90 USD.
Das Papier von UnitedHealth legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 403,90 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'207 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 403,93 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 399,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 231'047 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,29 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenausschüttung für UnitedHealth-Aktionäre betrug im Jahr 2025 8,73 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,00 USD belaufen. Am 13.10.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,56 USD, nach 2,59 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 113.16 Mrd. USD umgesetzt.
Am 20.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,60 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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