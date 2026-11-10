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10.11.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagnachmittag im Plus
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die UnitedHealth-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 400,20 USD.
Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 16:28 Uhr 0,6 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'150 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 401,29 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 399,94 USD. Bisher wurden heute 112'504 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 13,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 36,03 Prozent sinken.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 13.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,59 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 113.16 Mrd. USD gelegen.
UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 20.01.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 20,60 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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