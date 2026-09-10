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10.09.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Donnerstagabend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 390,75 USD nach.

UnitedHealth
316.30 CHF -0.32%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 390,75 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'991 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die UnitedHealth-Aktie bis auf 389,35 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 396,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 286'226 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD markierte der Titel am 17.07.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 15,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 52,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 112.03 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umgesetzt.

Am 09.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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