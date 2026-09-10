UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr sprang die UnitedHealth-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 395,04 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'219 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 399,26 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 396,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 125'157 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 14,42 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,20 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 16.07.2026 lud UnitedHealth zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.10.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 19,76 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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