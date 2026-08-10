UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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10.08.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Abend fester
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 410,14 USD nach oben.
Das Papier von UnitedHealth legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 410,14 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'873 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 413,03 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 409,59 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 217'150 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 461,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.07.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 09.08.2025 auf bis zu 244,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 40,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2026 erwartet.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,72 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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UnitedHealth am 10.08.2026
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