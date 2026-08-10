UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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10.08.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Montagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 409,79 USD zu.
Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'985 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die UnitedHealth-Aktie bei 413,03 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 409,59 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 88'192 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.
Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,65 Prozent. Am 09.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 244,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 40,34 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,03 USD. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 09.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,72 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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