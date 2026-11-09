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09.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit grünen Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von UnitedHealth. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 397,91 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 399,00 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 397,66 USD. Von der UnitedHealth-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 315'317 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 16,01 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,00 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 13.10.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 2,59 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UnitedHealth in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,41 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 112.69 Mrd. USD im Vergleich zu 113.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UnitedHealth am 20.01.2027 vorlegen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je UnitedHealth-Aktie in Höhe von 20,60 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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