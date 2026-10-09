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09.10.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Aufwind

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Aufwind

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von UnitedHealth. Das Papier von UnitedHealth konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 2,4 Prozent auf 379,84 USD.

UnitedHealth
312.25 CHF 0.83%
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Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,4 Prozent auf 379,84 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'678 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 387,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 373,94 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 365'940 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,53 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der UnitedHealth-Aktie 32,60 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,81 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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