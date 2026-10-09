UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Nachmittag

Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 377,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'425 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 387,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 215'564 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. 22,38 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.

In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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