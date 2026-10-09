UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
09.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 377,20 USD.
Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 377,20 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'425 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die UnitedHealth-Aktie bei 387,51 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 373,94 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 215'564 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. 22,38 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,06 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete UnitedHealth 8,73 USD aus. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 präsentieren.
In der UnitedHealth-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 19,81 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
09.10.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend im Aufwind (finanzen.ch)
|
09.10.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones startet im Plus (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
07.10.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags in Rot (finanzen.ch)
|
06.10.26
|NYSE-Handel: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliesslich mit Gewinnen -- SMI geht fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am letzten Handelstag der Woche im Plus. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.