UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Abend mit Kurseinbussen

Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 2,2 Prozent auf 391,84 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'469 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 378,18 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 405,00 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 587'040 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 17.07.2026 markierte das Papier bei 461,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 34,67 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,06 USD. Im Vorjahr hatte UnitedHealth 8,73 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,74 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte UnitedHealth am 09.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,76 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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