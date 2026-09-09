UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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09.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochnachmittag im Minusbereich
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,6 Prozent auf 382,38 USD ab.
Um 16:28 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 382,38 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'417 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 378,18 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 405,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 323'252 UnitedHealth-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 17.07.2026 auf bis zu 461,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Kursplus von 20,72 Prozent wieder erreichen. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,05 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 16.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,74 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 19,76 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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