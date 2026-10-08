UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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08.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 372,26 USD ab.
Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 372,26 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'142 Punkten realisiert. Bei 368,60 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 375,38 USD. Zuletzt wurden via New York 243'542 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 19,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Abschläge von 31,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,06 USD belaufen. UnitedHealth gewährte am 16.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. UnitedHealth hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,74 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,81 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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