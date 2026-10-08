UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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08.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verliert am Nachmittag
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 371,54 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die UnitedHealth-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 371,54 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'096 Punkten realisiert. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 370,36 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 375,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 81'343 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (461,62 USD) erklomm das Papier am 17.07.2026. Mit einem Zuwachs von 24,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 256,00 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 31,10 Prozent würde die UnitedHealth-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 112.03 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 111.62 Mrd. USD umgesetzt.
UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 13.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 19,81 USD je UnitedHealth-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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