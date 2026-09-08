UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Dienstagabend gestärkt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 402,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'874 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 403,65 USD. Bei 392,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 247'114 UnitedHealth-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die UnitedHealth-Aktie somit 12,80 Prozent niedriger. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS belief sich auf 6,04 USD gegenüber 3,74 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

UnitedHealth dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie

Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA

UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben

Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich UnitedHealth-Aktionäre freuen