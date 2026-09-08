UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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08.09.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die UnitedHealth-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 392,15 USD ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 392,15 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'750 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 390,51 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 392,40 USD. Bisher wurden heute 105'677 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 17,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 256,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 53,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 8,73 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 USD aus. Am 16.07.2026 äusserte sich UnitedHealth zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,76 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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