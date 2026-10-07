UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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07.10.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Abend gestärkt
Die Aktie von UnitedHealth zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von UnitedHealth zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,3 Prozent auf 381,35 USD.
Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,3 Prozent auf 381,35 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'212 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 383,31 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 375,92 USD. Bisher wurden via New York 233'246 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 461,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 21,05 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,87 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,06 USD, nach 8,73 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 112.03 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 111.62 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 13.10.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 19,95 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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