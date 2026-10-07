UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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07.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag gefragt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 377,25 USD.
Die UnitedHealth-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 377,25 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 50'981 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die UnitedHealth-Aktie bei 379,00 USD. Mit einem Wert von 375,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 79'748 UnitedHealth-Aktien gehandelt.
Am 17.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 461,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 22,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.03.2026 (256,00 USD). Der aktuelle Kurs der UnitedHealth-Aktie ist somit 32,14 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 112.03 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 111.62 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.10.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 19,95 USD je UnitedHealth-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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