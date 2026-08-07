UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth präsentiert sich am Freitagabend stärker

Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere um 20:26 Uhr 1,1 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'929 Punkten notiert. Die UnitedHealth-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 410,63 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 402,02 USD. Zuletzt wechselten 240'088 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,00 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.08.2025 bei 239,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,37 Prozent.

UnitedHealth-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 9,03 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte UnitedHealth am 16.07.2026. Es stand ein EPS von 6,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 USD in den Büchern gestanden. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.03 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 09.10.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 19,72 USD je UnitedHealth-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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