UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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07.08.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 407,50 USD nach oben.
Um 16:28 Uhr ging es für das UnitedHealth-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 407,50 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 54'047 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 407,50 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 402,02 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 90'792 UnitedHealth-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.07.2026 bei 461,62 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,28 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.08.2025 auf bis zu 239,51 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 70,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten UnitedHealth-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,03 USD aus. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umsetzen können.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 09.10.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 19,72 USD je Aktie in den UnitedHealth-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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