UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kursabschlägen

Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 395,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'457 Punkten liegt. Bei 388,62 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 388,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 324'283 Stück.

Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 14,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,00 USD je Aktie ausschütten. UnitedHealth gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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