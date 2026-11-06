|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.11.2026 20:27:13
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von UnitedHealth. Der UnitedHealth-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,1 Prozent auf 395,32 USD.
Die UnitedHealth-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 395,32 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'457 Punkten liegt. Bei 388,62 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 388,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten UnitedHealth-Aktien beläuft sich auf 324'283 Stück.
Am 17.07.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 14,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 256,00 USD. Dieser Wert wurde am 28.03.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem UnitedHealth seine Aktionäre 2025 mit 8,73 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,00 USD je Aktie ausschütten. UnitedHealth gewährte am 13.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,59 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,41 Prozent auf 112.69 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.01.2027 erfolgen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur UnitedHealth-Aktie
UnitedHealth-Aktie im Minus: Gewinnziel erneut angehoben
Die 30 höchstbezahlten CEOs der USA
UnitedHealth-Aktie mit Kurssprung: Deutliches Gewinnplus - Jahresprognose angehoben
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu UnitedHealth Inc.
|
06.11.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Freitagabend mit Kursabschlägen (finanzen.ch)
|
06.11.26
|UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.11.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel UnitedHealth-Aktie: So viel hätten Anleger an einem UnitedHealth-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: Dow Jones mittags stärker (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu UnitedHealth Inc.
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
UnitedHealth am 06.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der Schweizer sowie der deutsche Aktienmarkt gaben im Freitagshandel kräftig nach. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.