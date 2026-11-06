UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,2 Prozent auf 394,86 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'590 Punkten steht. Bei 388,62 USD markierte die UnitedHealth-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 388,62 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151'042 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 16,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 28.03.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 256,00 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die UnitedHealth-Aktie derzeit noch 35,17 Prozent Luft nach unten.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,00 USD je UnitedHealth-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte UnitedHealth am 13.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 20.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 20,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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