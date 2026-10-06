UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Nachmittag schwächer

Die UnitedHealth-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 376,95 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'497 Punkten notiert. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 376,95 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 379,03 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 70'982 UnitedHealth-Aktien umgesetzt.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die UnitedHealth-Aktie damit 18,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 256,00 USD am 28.03.2026. Das 52-Wochen-Tief könnte die UnitedHealth-Aktie mit einem Verlust von 32,09 Prozent wieder erreichen.

Für UnitedHealth-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 8,73 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,06 USD ausgeschüttet werden. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,74 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat UnitedHealth im vergangenen Quartal 112.03 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte UnitedHealth 111.62 Mrd. USD umsetzen können.

Die UnitedHealth-Bilanz für Q3 2026 wird am 13.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,95 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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