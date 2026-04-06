UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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06.04.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: Anleger greifen bei UnitedHealth am Montagnachmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von UnitedHealth. Zuletzt wies die UnitedHealth-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 282,22 USD nach oben.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 1,8 Prozent auf 282,22 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 46'645 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 282,70 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,27 USD. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 122'246 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (606,36 USD) erklomm das Papier am 12.04.2025. 114,85 Prozent Plus fehlen der UnitedHealth-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 234,65 USD fiel das Papier am 02.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,86 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,82 USD. Im Vorjahr erhielten UnitedHealth-Aktionäre 8,73 USD je Wertpapier. Am 27.01.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 5,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113.22 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 100.81 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte UnitedHealth am 21.04.2026 präsentieren. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte UnitedHealth möglicherweise am 15.04.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass UnitedHealth ein EPS in Höhe von 17,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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