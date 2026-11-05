UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verbilligt sich am Donnerstagabend

Die UnitedHealth-Aktie notierte um 20:26 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 3,1 Prozent auf 396,78 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'646 Punkten notiert. Der Kurs der UnitedHealth-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 396,29 USD nach. Bei 412,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 446'815 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 16,34 Prozent zulegen. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,00 USD je UnitedHealth-Aktie. UnitedHealth veröffentlichte am 13.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 4,56 USD. Im letzten Jahr hatte UnitedHealth einen Gewinn von 2,59 USD je Aktie eingefahren. UnitedHealth hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 112.69 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 113.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 20.01.2027 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 20,60 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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