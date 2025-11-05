Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.11.2025 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochabend auf rotem Terrain

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth am Mittwochabend auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von UnitedHealth. Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 327,13 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,1 Prozent auf 327,13 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 47'376 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die UnitedHealth-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 324,25 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 326,51 USD. Bisher wurden via New York 617'664 UnitedHealth-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 630,45 USD erreichte der Titel am 12.11.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 92,72 Prozent könnte die UnitedHealth-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.08.2025 bei 234,65 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 39,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

UnitedHealth-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 8,18 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,58 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte UnitedHealth am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,59 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 6,51 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat UnitedHealth mit einem Umsatz von insgesamt 113.16 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100.82 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,24 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 21.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 16,32 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

