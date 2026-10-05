UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verteuert sich am Abend

Die UnitedHealth-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 373,72 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'310 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die UnitedHealth-Aktie bei 373,91 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 372,84 USD. Zuletzt wechselten 223'580 UnitedHealth-Aktien den Besitzer.

Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 23,52 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 28.03.2026 auf bis zu 256,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die UnitedHealth-Aktie 45,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten UnitedHealth-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 8,73 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 9,06 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte UnitedHealth am 16.07.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,04 USD, nach 3,74 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 111.62 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 112.03 Mrd. USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 13.10.2026 dürfte UnitedHealth Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem UnitedHealth-Gewinn in Höhe von 19,95 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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