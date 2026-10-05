UnitedHealth Aktie 1078451 / US91324P1021
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05.10.2026 16:29:00
UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth verliert am Montagnachmittag
Die Aktie von UnitedHealth gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die UnitedHealth-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 371,50 USD.
Die UnitedHealth-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 371,50 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'097 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die UnitedHealth-Aktie bis auf 369,24 USD. Bei 372,84 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der UnitedHealth-Aktie belief sich zuletzt auf 102'426 Aktien.
Am 17.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 461,62 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,26 Prozent hinzugewinnen. Am 28.03.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 256,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 112.03 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 111.62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Am 13.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von UnitedHealth veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,95 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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