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04.09.2026 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth büsst am Freitagabend ein

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth büsst am Freitagabend ein

Die Aktie von UnitedHealth gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 396,94 USD.

UnitedHealth
324.70 CHF -0.53%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von UnitedHealth nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 396,94 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'424 Punkten realisiert. Die UnitedHealth-Aktie sank bis auf 396,18 USD. Mit einem Wert von 398,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 208'757 UnitedHealth-Aktien.

Bei 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,29 Prozent. Bei 256,00 USD erreichte der Anteilsschein am 28.03.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 55,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 8,73 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 9,06 USD. Am 16.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,74 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat UnitedHealth 112.03 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 09.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass UnitedHealth im Jahr 2026 19,76 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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