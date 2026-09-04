UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth fällt am Nachmittag

Die UnitedHealth-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 398,53 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'413 Punkten liegt. In der Spitze fiel die UnitedHealth-Aktie bis auf 397,20 USD. Mit einem Wert von 398,19 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 60'470 UnitedHealth-Aktien.

Am 17.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 461,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 15,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 256,00 USD ab. Mit Abgaben von 35,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 8,73 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,06 USD je UnitedHealth-Aktie. UnitedHealth liess sich am 16.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 6,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte UnitedHealth 3,74 USD je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,37 Prozent auf 112.03 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 111.62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

UnitedHealth wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 09.10.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je UnitedHealth-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 19,76 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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