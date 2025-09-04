Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.09.2025 20:27:13

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Abend

UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth gewinnt am Abend

Die Aktie von UnitedHealth zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Im New York-Handel gewannen die UnitedHealth-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Die UnitedHealth-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 310,69 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 45'575 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die UnitedHealth-Aktie bisher bei 311,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 306,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 715'767 UnitedHealth-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 630,45 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 102,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der UnitedHealth-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 234,65 USD. Dieser Wert wurde am 02.08.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der UnitedHealth-Aktie liegt somit 32,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 8,18 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,46 USD. UnitedHealth veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 3,74 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei UnitedHealth noch ein Gewinn pro Aktie von 4,54 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,91 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98.86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 111.62 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 21.10.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass UnitedHealth im Jahr 2025 16,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

