UnitedHealth Aktie News: UnitedHealth zeigt sich am Donnerstagabend freundlich

Das Papier von UnitedHealth konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 402,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'691 Punkten steht. Bei 405,09 USD erreichte die UnitedHealth-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 400,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 232'392 UnitedHealth-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 461,62 USD erreichte der Titel am 17.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die UnitedHealth-Aktie 14,59 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.03.2026 bei 256,00 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 9,06 USD, nach 8,73 USD im Jahr 2025. Am 16.07.2026 legte UnitedHealth die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UnitedHealth ein EPS von 3,74 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112.03 Mrd. USD – ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UnitedHealth 111.62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von UnitedHealth wird am 09.10.2026 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass UnitedHealth einen Gewinn von 19,76 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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